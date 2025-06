Il chitarrista Steve Bolton tra grandi classici e ballate

Domenica sera Steve Bolton, chitarrista britannico noto come ex membro degli Who, e come componente degli Atomic Rooster, approda al RibHaus di Villa Potenza (Macerata). Si inizia alle 19 con l’apericena. Steve Bolton – che è stato con The Who, Atomic Rooster, Paul Young, Belinda Carlisle, Richard Wright (già Pink Floyd), David Bowie (solo per citarne alcuni)– porterà la sua sei corde e il suo carisma nei club e negli chalet delle Marche. In apertura, sempre loro: i Black Banjo. "Bolton porterà in scena non solo i grandi classici che hanno fatto tremare le arene negli anni d’oro del rock britannico, ma anche cover scelte con amore, ballate eleganti, e quel tocco british che, sotto le dita giuste, si trasforma in poesia elettrica – spiegano i promotori -. A scaldare ogni palco ci penseranno i Black Banjo (nella foto). Con il nuovissimo album "Letters in the Sands", uscito proprio a maggio, la band guidata da Alessandro Alessandrini (voce e chitarra), con Francesco Caporaletti al basso, Alessio Palizzi alla batteria e Fabio Verdini alle tastiere, conferma una visione sonora che spazia dal rock roots al blues elettrico".