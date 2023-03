Il compositore Giovanni Bietti terrà una lezione sulle opere del maestro Giuseppe Verdi

Lunedì alle 18, nell’aula magna della facoltà di Filosofia (via Garibaldi 20, terzo piano), nuovo appuntamento degli Amici dello Sferisterio. Torna a Macerata Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo, divulgatore e curatore di trasmissioni per Rai Radio 3 e Rai 5. Bietti, conosciuto per le sue appassionanti lezioni di musica su Radiotre collabora con molte istituzioni musicali come l’Accademia nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell’Opera di Roma. Partendo dal suo ultimo libro, "Ascoltare Verdi" dialogherà con il pubblico e con esemplificazioni al pianoforte approfondirà le opere di Giuseppe Verdi, maestro indiscusso della musica operistica italiana. Ingresso libero fino a esaurimento posti.