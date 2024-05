Il giovane chef spopola online

Ha solo 29 anni lo chef matelicese Francesco Turco, ma in molti lo ritengono ormai un potenziale personaggio mediatico per le sue ricette che dispensa con grande successo attraverso Instagram, Tik Tok e Facebook. Nato a Caserta, ma da tanti anni residente con la famiglia a Matelica, si è formato all’Ipssart Varnelli di Cingoli e lavora al country house Pappafò di Camerino. Circa un anno fa, ha iniziato a fare i primi video che oggi spopolano sui social. Con uno di questi filmati, Francesco Turco ha raggiunto le 245mila visualizzazioni. "Ho iniziato quasi per gioco – afferma il giovane matelicese –, solo per promuovere una ricetta con lo zafferano San Nicola di Matelica, come mi propose di fare l’amica Raffaella Cimarossa. La cosa ebbe un larghissimo risultato e da allora non ho più smesso. Nei ritagli di tempo mi dedico a qualche ricetta, che realizzo e posto con l’aiuto della mia fidanzata Alessia".

Matteo Parrini