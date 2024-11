Il maestro pasticciere Cantolacqua alla conquista del Gambero Rosso

Continua a brillare il maestro pasticciere Roberto Cantolacqua, che conferma le Due Torte (su tre) nella guida "Pasticceri & Pasticcerie 2025" di Gambero Rosso. Tra il punto vendita di Tolentino in contrada Pace e quello di Civitanova in via Duca degli Abruzzi, conta ventotto dipendenti. Compare nella guida da quando questa è uscita, ovvero ben da quattordici anni. Roberto Cantolacqua Pasticcere e Picchio di Loreto sono le insegne delle Marche con il punteggio più alto, 88.

"Cantolacqua è uno tra i più talentuosi pasticcieri marchigiani – scrive il Gambero Rosso –. Rigore ed esperienza si apprezzano a prima vista nelle insegne che portano il suo nome: oltre alla sede in pieno centro di Civitanova, c’è quella di Tolentino, città natale del pasticciere e della sua attività. Il banco è ben fornito di sfogliati, monoporzioni, praline e torte, con un’esposizione curata al dettaglio. L’assaggio dei mignon conferma la qualità, dai bignè fragranti, con farciture dal sapore nitido e glasse lucide, alle miniature, come la Caffè e Varnelli, che condensano gli abbinamenti delle torte. Tra queste ultime, sorprende la freschezza della Federica, con mousse alla vaniglia e gelée ai frutti rossi. Le brioche sono burrose e profumate, con una setosa crema pasticcera a farcire. Dal reparto cioccolateria, deliziose dragée con frutta secca e golosi cremini. Da non perdere i grandi lievitati, di ottimo livello, con interessanti rivisitazioni regionali".

"Questa conferma è motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta il pasticciere tolentinate –. Significa che siamo sulla strada giusta. Ma bisogna sempre migliorarsi e andare avanti. Ora puntiamo alle Tre Torte. Ovviamente il merito non è solo mio, ma di tutti i collaboratori. Dietro c’è un bel lavoro di squadra". Inoltre nella guida, per la nostra provincia, ci sono anche Gazzani di Civitanova e Fortuna di Montecosaro, entrambi con Una Torta.