Il Matelica riparte da Osimo. Ora va spezzata la serie di ko

Il Matelica apre il 2025 con la trasferta sul campo dell’Osimana, presentandosi al giro di boa con Ettore Ionni in panchina (dopo il debutto amaro al "Della Vittoria" contro i suoi ex del Tolentino) e con tre nuovi acquisti: Ziroli in difesa, Gomis a centrocampo e Mengani in avanti. L’obiettivo immediato è tornare a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Ma, più in generale, è il direttore sportivo Lorenzo Falcioni (foto) a tracciare la rotta di questa seconda parte di stagione: "Il nostro traguardo – dice – è rappresentato dalla salvezza, da raggiungere prima possibile, come sempre detto dall’inizio del campionato. È rimasto sempre questo il nostro obiettivo e tale rimarrà". Poi aggiunge: "Abbiamo iniziato bene la prima parte del girone di andata per poi andare in difficoltà, anche a causa di diversi infortuni accaduti a giocatori importanti. Nella finestra di mercato ho optato per alcuni cambiamenti in diversi ruoli per colmare qualche lacuna. Auguro a tutti un buon anno calcistico, e non solo. Aspetto numerosi i nostri tifosi al campo, per sostenere la squadra". Il club ha reso noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Riccardo Santoni, preparatore atletico e responsabile dell’area fisico-motoria del settore giovanile. "La società ringrazia Riccardo per il lavoro svolto – si legge nella nota – e gli augura le migliori fortune professionali". Per la cronaca, il match d’andata contro l’Osimana finì 1 a 0 per la matricola Matelica (gol di Iori), che così debuttò col sorriso in Eccellenza.

m. g.