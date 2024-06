Il maxi cantiere di via Pantaleoni: "Una paratia di duecento metri per mettere la strada in sicurezza"

In via Pantaleoni è partita la costruzione della paratia a sostegno della strada: il più grande cantiere del cratere post terremoto entra dunque in una nuova fase. Si tratta di una fase intermedia, alla quale si giunge dopo la demolizione degli otto palazzoni danneggiati dal sisma e che precede la costruzione delle nuove residenze.

"Le ditte al lavoro hanno iniziato a realizzare una palificata lunga circa duecento metri – spiega Silvano Iommi, assessore comunale all’Urbanistica –. I pali che la compongono sono alti 25 metri e del diametro di quasi un metro e mezzo. Si tratta di un’opera complessa, anche per certi aspetti innovativa, vista la sua pianta mistilinea – spiega l’assessore –, in quanto il suo andamento è composto da una linea retta e una curva, che andranno a sostenere la strada di via Pantaleoni, che era prima sostenuta da strutture murarie precarie, realizzate prevalentemente con blocchi di pietra a secco sulla scarpata. L’opera che sarà realizzata, a scanso di imprevisti, in circa tre mesi, terminando quindi verso i primi di settembre, precede la costruzione delle fondamenta delle nuove residenze".

L’opera pubblica della paratia andrà a sostegno della ricostruzione privata che rimpiazzerà le 150 residenze distribuite su otto palazzoni che sono state demolite nelle prime fasi dei lavori. La paratia metterà in completa sicurezza la strada in quello che è il più grosso cantiere post sisma 2016.