Il premio "Giacomo Leopardi" si tinge di rosa. Sofia, Rebecca e Francesca: podio al femminile

Il premio "Giacomo Leopardi", organizzato dal Centro nazionale Studi Leopardi, sta assumendo sempre più contorni rosa: la commissione giudicatrice della settima edizione ha ufficializzato i nomi delle vincitrici, un podio tutto al femminile. La prima classificata (premio di mille euro) è la toscana Sofia Gonfiantini, studentessa de "Il Pontorno di Empoli", seconda (500 euro) Rebecca Anna de Paolis del liceo "Capece" della cittadina pugliese di Maglie e terza classificata (200 euro) Francesca Albano del liceo "Quinto Orazio Flacco" di Potenza. Profondità delle argomentazioni, originalità, visione: la giuria, anche per l’edizione 2024, ha sottolineato come stia crescendo una generazione di giovani capaci di firmare elaborati di assoluto rilievo. Per Sofia Gonfiantini, infatti, la giuria ha sottolineato "l’accurata analisi linguistico-stilistica; la fluidità e la profondità dell’argomentazione; la ricchezza dei riferimenti letterari e filosofici; l’entusiasmo interpretativo che attestano assoluta eccellenza".

Per Rebecca Anna de Paolis le motivazioni del premio sono nella "lucida chiarezza nell’esposizione e la proprietà argomentativa che dimostrano una notevole capacità di elaborazione di contenuti complessi. Di rilievo anche l’inquadramento del pensiero filosofico leopardiano tra i modelli antichi e quelli contemporanei". Per Francesca Albano "una penna sicura e creativa; un estro non comune nel dialogo con Leopardi e con il lettore; una suggestiva e personale visione antropologica assegnano al candidato il terzo premio". Un’edizione che riempie di soddisfazione il presidente del Centro studi, Fabio Corvatta: "Il premio Leopardi è vissuto dai ragazzi come una tappa importante del loro percorso formativo". Alla cerimonia era presente anche la contessa Olimpia Leopardi.

Antonio Tubaldi