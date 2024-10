Il progetto "Territori forti e fluidi"

Al via la 2ª edizione di "Territori forti e fluidi. Giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio", da domenica fino al 3 novembre. Protagonisti i Comuni di Ussita (capofila del progetto), Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace e Visso, tra percorsi naturalistici, enogastronomici e artistici per valorizzare luoghi e persone. Il programma è stato presentato ieri in conferenza a Ussita dal sindaco Silvia Bernardini, con il collega di Valfornace Massimo Citracca e il vice Ivan Cecola, l’assessore di Castelsantangelo sul Nera, Valentina Remigi, la consigliera comunale di Visso, Sara Mattioli, e il sindaco di Monte Cavallo, Pietro Cecoli (assente per impegni istituzionali il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi). Il progetto gode del patrocinio e del contributo della Regione e della Fondazione Carima e del patrocinio del parco dei Sibillini. "Un onore e un piacere tornare a essere capofila di un progetto di rete che promuove i nostri splendidi piccoli paesi, che hanno molto da raccontare ai nostri visitatori", ha commentato la Bernardini. Costante il rimando all’elemento acqua: diversi appuntamenti si svolgeranno a bordo fiume o lago o in prossimità di fonti e fontanili. Il programma parte domenica a Monte Cavallo con "Un benessere da condividere": dalle 10 lezioni di yoga e concerto dei Gong in natura; contemporaneamente è prevista una passeggiata alla scoperta di erbe stagionali e piante officinali che verranno raccontate e catalogate nel pomeriggio, in cui saranno proposti laboratori didattici per bambini sul mondo delle api e una merenda pane e miele a cura del Consorzio apistico provinciale di Macerata. Nel pomeriggio performance teatrale "La fluida poesia della Marca" di e con Paola Giorgi, con il fisarmonicista Christian Riganelli. Domenica 13 ottobre a Visso "Come goccia che nutre l’anima", mentre domenica 20 ottobre Pievebovigliana, nel Comune di Valfornace, accoglie "Mobili suggestioni"; a Serrapetrona domenica 27 ottobre il "Saluto all’autunno". Il ponte di Ognissanti vedrà protagonisti i comuni di Castelsantangelo sul Nera, dove sabato 2 novembre ci sarà "Armonia del creato", e di Ussita che domenica 3 novembre chiuderà con "Fluidi come acqua che scorre". Giornate per tutta la famiglia, con percorsi naturalistici al mattino adatti a tutti e pomeriggi all’aria aperta con eventi multidisciplinari ed esperienziali gratuiti. Il progetto è promosso con l’associazione Operatori Turistici Altonera, il Consorzio apistico e il Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi odv.

Lucia Gentili