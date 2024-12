Il regno delle api in uno spettacolo realizzato con i bimbi

Oggi, alle 17, al teatro comunale di Urbisaglia va in scena "Voce del verbo alveare_piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa", uno spettacolo dedicato alla scoperta del regno delle api, scritto e interpretato da Meri Bracalente (nella foto). Una riscrittura in forma di monologo del progetto condotto dall’autrice, insieme all’apicoltrice Silvia Amicucci, con i bambini della scuola primaria di Urbisaglia nel 2021. A conclusione del progetto è stato presentato uno spettacolo ideato sulla base delle suggestioni emerse dall’incontro coi bambini. "Le api sono un animale di tipo comunitario, una creatura che svolge un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema; eppure la sopravvivenza di questa specie è messa a rischio dalla irresponsabile e irrazionale condotta dell’uomo", spiegano i promotori. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.