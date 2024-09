Il teatro apre le porte tra laboratori e incontri

Da lunedì 9 al 24 settembre, la città di Civitanova accoglierà la 111ª edizione del Teatro della Comunità, un format nato nel 1983, che è stato realizzato in ben 20 nazioni, tra cui Europa e America Latina, con 110 produzioni. Presentata ieri, a Palazzo Sforza, la nuova edizione, dal regista e ideatore Marco Di Stefano, da Tanya Khabarova e dal sindaco Fabrizio Ciarapica, che terminerà il 24 settembre con lo spettacolo conclusivo, ad ingresso libero, alle 21 al Varco sul Mare. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati che avranno l’opportunità di sperimentare in modo gratuito, durante 14 incontri, le proprie abilità artistiche nel laboratorio di recitazione improvvisata, che si svolgerà tutte le sere al Varco sul Mare dalle 20 alle 23.

Il teatro, diretto da Marco Di Stefano e Tanya Khabarova, rappresenta un percorso aperto a tutti, in cui i partecipanti apprendono le tecniche interpretative portando in scena il loro vissuto, fatto di storie, emozioni e ricordi. "Il Pianeta Promesso" è il concept ideato per la manifestazione che quest’anno è dedicata alla memoria di Avelio Marini, ideatore e promotore insieme a Marco Di Stefano, che ne ha curato la direzione artistica per 19 anni, del Festival di Amandola. "Il Teatro della Comunità – dichiara Di Stefano – è un’esperienza in cui ognuno ha l’opportunità di potersi esprimere e conoscere attraverso il linguaggio teatrale. Un contesto dinamico in cui io e Tanya guidiamo un gruppo di persone alla scoperta del proprio talento". Un laboratorio inclusivo in cui riscoprire l’importanza dello stare insieme e il piacere di condividere un’esperienza unica nel suo genere. "I primi tre incontri – spiega la Khabarova – sono i più importanti per la formazione del gruppo, in questa prima fase, accogliamo tutti i partecipanti e li ascoltiamo condividendo i loro racconti di vita".

Un sodalizio di lunga data quello che lega Marco di Stefano a Civitanova, partito nel 2007, come sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica. "Abbiamo iniziato questa collaborazione quando ero assessore ai Servizi Sociali. Sin dall’inizio ho accolto con entusiasmo l’idea di Marco e quello che poteva rappresentare per la nostra città. Promuovere l’inclusività e la condivisione grazie ad un laboratorio teatrale. Negli anni questo progetto è cresciuto – conclude il sindaco – ed è una realtà in cui ho sempre creduto per l’alto valore sociale che racchiude". Per maggiori informazioni 389.2581444.