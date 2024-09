Il torneo di padel è un successo

Si è concluso domenica il torneo di padel "Civitanova Summer Games" organizzato dalla società sportiva Surf Club e patrocinato dal Comune.

Il torneo ha visto la partecipazione di numerose coppie, anche da fuori regione. A vincere per la categoria maschile è stata la giovane promessa del padel marchigiano Edoardo Miccini in coppia con Roberto Vecchi: hanno battuto in finale la coppia Pescetti-Castoldi, entrambi istruttori di padel. Per la categoria femminile vince l’allenatrice Patrizia Magnante, che in coppia con Carducci ha sconfitto il duo Comito-Passeri. Infine, per la categoria misto trionfa la coppia formata da Cristiana Crognaletti e Lorenzo Dari.