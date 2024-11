"In commisisone arrivano documenti poi modificati in giunta"

"In commissione bilancio portati documenti poi modificati con delibere di giunta". Silvia Squadroni (Siamo Civitanova) solleva il caso dei finanziamenti indicati nella variazione di bilancio, destinati a finanziare opere per circa 1.5 milioni di euro, che avrebbero dovuto essere coperti dall’Atac con i proventi della vendita di Gas Marca e successivamente corretti. "Dopo un controllo - dice - è emerso che in una delibera di giunta, ad oggi non ancora pubblicata, in particolare la spesa per i campi di calcio in erba sintetica di Fontespina e Santa Maria Apparente sarebbe invece coperta dagli oneri di urbanizzazione. Scherziamo?". Denuncia come la commissione si sia riunita lunedì senza sapere dei cambiamenti "quindi - chiede la consigliera della minoranza - parte della variazione di bilancio che andrà in consiglio è una butade? I consiglieri vengono presi in giro. O, forse, alcuni votano l’uso di risorse pubbliche come se fossero assegni scoperti, ma così ci si fa male". Propone di unire le disponibilità finanziarie della Paolo Ricci, circa 3 milioni, e i proventi della Gas Marca per realizzare le strutture per autismo e Alzheimer", poi punta l’attenzione sul progetto per il campo di Fontespina per chiedere "come mai non è stata usata la stessa fretta per i lavori al Polisportivo". Ne sottolinea "l’esorbitante spesa, 1.230.000 euro" e il fatto "che la proposta è priva delle relazioni geologica e dell’invarianza idraulica. Mi è stato detto che saranno fatte dopo, ma approvare il progetto definitivo, seppure al fine di apporre il vincolo di esproprio, deve dare garanzie di sicurezza a chi lo vota. Nulla è specificato ed è inaccettabile".