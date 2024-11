In Consiglio tre milioni di variazioni di bilancio

Variazioni di bilancio per circa 3 milioni di euro, di cui due terzi generate dallo slittamento di opere pubbliche che erano previste nel 2024 e che verranno rinviate e andranno al voto venerdì in consiglio comunale, convocato per le 21. "Le correzioni riguardano 2.076.000 euro in conto capitale, 265.000 euro di variazioni a pareggio per modifiche dovute a storno di fondi e altri 621.000 euro che utilizziamo per la parte corrente e per la parte capitale attingendo all’avanzo di amministrazione", spiega l’assessore alle finanze Claudio Morresi (nella foto).

I nuovi numeri vanno a modificare la programmazione, con lo spostamento di opere che nel pano delle opere pubbliche figuravano nel 2024 e che invece slittano. Tra queste, la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica nei quartieri di Fontespina e di Santa Maria Apparente, che entrano nel programma del 2025 con aumenti pesanti dei costi del restyling: il primo impianto passa dai previsti 880.000 euro a 1.250.000 euro e il secondo da 800.000 a un milione di euro. Opere che l’amministrazione intendeva finanziare in gran parte con i fondi Atac derivanti dai proventi della vendita di Gas Marca, ma che verranno invece coperte con le risorse provenienti dagli oneri di urbanizzazione, ma sono somme che vanno al settore sportivo e che non vengono destinate al Polisportivo, struttura che continua a restare in coda alle priorità per quanto riguarda progetti di ristrutturazione importanti.

In merito al campo in erba sintetica di Fontespina, in aula venerdì va anche l’approvazione del progetto esecutivo che passa attraverso la necessità di espandere l’attuale rettangolo di gioco di circa un metro in larghezza, per circa 135 metri quadrati, così da rendere lo spazio regolamentare per ospitare più categorie calcistiche. L’intervento impatta su un’area privata per la quale è stato avviato l’iter di esproprio.