Inaugurata la ruota panoramica a Macerata: quanto sono belli la città e il paesaggio a guardarli dall’alto

Macerata, 17 marzo 2024 – Primi giri per la "Grand Roue 34" a Macerata, inaugurata ieri pomeriggio sul lato sinistro del piazzale dei giardini Diaz. Dopo giorni di preparazione e attesa, ecco ergersi l’unica ruota panoramica mai montata in città e la più grande che le Marche abbiano mai visto: alta 34 metri e dotata di 24 cabine, l’attrazione è infatti in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

Numerosi i curiosi attirati dall’apertura dell’attrazione e dal meteo di minuto in minuto più clemente, impazienti di assistere al taglio del nastro presieduto dal sindaco Sandro Parcaroli e dall’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi, in compagnia della vicesindaco Francesca D’Alessandro, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori e dei consiglieri comunali Marco Bravi e Giovanni Pianesi.

"Siamo riusciti a concretizzare qualcosa che Macerata non era mai riuscita a fare – ha dichiarato Riccardo Sacchi -, installare una ruota che è anche la più alta della nostra regione. Questa novità ha l’obiettivo di generare maggior interesse per la città con l’avvicinarsi del periodo pasquale, sperando che sia di buon intrattenimento per bambini e famiglie. La ruota, inoltre, è a costo zero per l’amministrazione, poiché l’organizzazione Hsc Events ne supporta tutti i costi. Confidiamo nel successo dell’iniziativa e invitiamo tutti a usufruirne per donare vita e movimento a un punto nevralgico del centro. La vista da lì sopra è davvero bellissima".

Parole pronunciate davanti a una struttura illuminata da vivaci proiettori e led multicolor e al fianco del suo proprietario, Riccardo Claudi di Hsc Events. Incoraggiato dagli applausi dei presenti, è poi il momento del consueto taglio del nastro da parte del sindaco Sandro Parcaroli, pronto subito dopo a prendere posto in cabina per il giro inaugurale della ruota.

Come lui, una lunga coda di curiosi ha invaso in breve tempo la corsia d’attesa, pronta a godere della vista di un panorama inedito.

I giardini Diaz nella loro interezza incorniciati dalle montagne marchigiane da un lato, i tetti color mattone delle case del centro storico dall’altro, questa la poetica visuale regalata dalla novità ai primi fortunati, intenti a posare lo sguardo su ogni centimetro visibile del meraviglioso paesaggio maceratese e a lasciarsi cullare dai comodi e intimi posti a sedere.

La "Grand Roue 34" è ufficialmente in funzione e resterà a Macerata fino al prossimo 18 maggio, attiva nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10 alle 24 e in quelli feriali dalle ore 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L’ingresso alla ruota è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.