Urbisaglia, 19 settembre 2021 - Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale che si è verificato oggi verso le 17 lungo la strada provinciale 131, che collega l'abbadia di Fiastra a Mogliano. Altre tre persone sono rimaste ferite, una è grave ed è stata portata all'ospedale di Torrette, altre due a Macerata.

Viaggiavano tutti a bordo di una monovolume che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Tolentino.