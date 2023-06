"Incontri con l’autore" Arriva Lucia Tancredi

Nuovo appuntamento in programma oggi (alle 19) al monastero di Santa Chiara a Castello al Monte con la rassegna "Incontri con l’Autore" dei Teatri di Sanseverino. Protagonista sarà la scrittrice Lucia Tancredi che presenterà la biografia "Jacopa dei Settesoli – la ricca amica di Francesco", nel corso di un incontro (ad ingresso libero) che si terrà nel chiostro cortile del monastero di clausura, al quale si potrà accedere a partire dalle 18.30, attraverso la porta carraia situata in piazzale degli Smeducci. Nata a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia ma maceratese d’adozione, Lucia Tancredi è laureata in Lettere Moderne ed ha approfondito tematiche musicali, artistiche e letterarie, con particolare riguardo alla letteratura femminile. Intorno a questi argomenti ha svolto conferenze e seminari, tenendo inoltre laboratori di lettura organizzati dalla "Casa delle Donne" di Pesaro.