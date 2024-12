Incontro e scambi. Il console della Lituania ricevuto in Provincia

Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, accompagnato dal consigliere provinciale delegato alle Politiche Europee Giorgio Pollastrelli, ha ricevuto il console della Lituania Antonello De Lucia. La visita è stata occasione di confronto e dialogo per progetti futuri in cui la Provincia farà da soggetto promotore ad iniziative di incontro e scambio tra le diverse nazioni europee e il territorio maceratese. Alla visita ha partecipato anche l’ingegner Massimo Rogante, candidato console onorario della Repubblica di Ungheria che, sempre a Macerata, aprirà una sede come già fatto dal consolato di Lituania. Parcaroli ha assicurato che si lavorerà fino alla fine del mandato sempre più sul fronte delle relazioni per sostenere i comuni della Provincia nell’entrare in contatto con l’Europa e con le opportunità che offre.