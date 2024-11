Incubo ladri in casa, altri due colpi

Non si ferma l’escalation di furti nelle abitazioni. Questa volta i topi d’appartamento hanno colpito domenica sera a Fiastra. Nel mirino è finita la frazione di San Lorenzo al Lago. Due le case visitate dai ladri, che distano una dall’altra un centinaio di metri. I malviventi hanno approfittato del fatto che i proprietari fossero fuori casa per entrare in azione. Avrebbero agito nel tardo pomeriggio, quando era già buio. A fare l’amara scoperta, i padroni di casa quando sono rientrati dopocena. Stessa scena: stanze a soqquadro, cassetti rovistati e all’appello mancavano contanti, monili e oggetti d’oro. Il bottino, in entrambi i casi, è in via di quantificazione. I carabinieri della stazione locale, sotto la Compagnia di Camerino, hanno fatto partire le indagini. Tutte e due le famiglie hanno sporto regolare denuncia. Alcuni residenti hanno lanciato il tam tam per informare e allertare i concittadini; c’è stato il passaparola per cercare di monitorare e segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine. Resta l’amarezza dei proprietari, quando hanno fatto la scoperta rientrati in casa, anche per l’intimità violata; tra l’altro si tratta spesso di oggetti che ricordano i propri cari, regali o particolari momenti della vita. Dopo un periodo di tregua, sono tornati i furti anche nelle aree interne. Solo i giorni scorsi si sono verificati dei furti di rame a Camerino, dove tre operai sono stati fermati dalla Polizia locale e denunciati. I tre, dipendenti di una ditta edile che opera nel territorio camerte, erano stati beccati all’interno di due appartamenti inagibili, a Campo Boario.