Ingegneri a confronto sulla ricostruzione

Domani dalle 9alle 13, nell’Aula Sinodale della Domus San Giuliano si terrà il convegno dal titolo "Costruire il futuro: esperienze e sfide nella ricostruzione post sisma 2016". Promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata, a chiusura di una settimana che vede sul territorio provinciale la presenza di circa 1.400 ingegneri per la fase preliminare dei campionati sportivi nazionali, il convegno sarà un’occasione di riflessione e aggiornamento professionale. All’appuntamento parteciperà anche Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma 2016, figura chiave nel coordinamento delle attività di rinascita nei territori colpiti. "L’incontro – spiegano in una nota – si propone come un tavolo di dialogo tra istituzioni e professionisti, in particolare le categorie tecniche, chiamate quotidianamente a dare forma concreta alla ricostruzione, tra normative in evoluzione, sostenibilità e innovazione progettuale". "Questo convegno vuole essere un momento di riflessione concreta, al servizio di una ricostruzione che non sia solo materiale, ma soprattutto culturale e sociale", sottolinea il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia, Maurizio Paulini.