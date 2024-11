Interventi post sisma da Caldarola a Castelsantangelo

Sono stati trasferiti 15mila 400euro per l’avanzamento degli interventi previsti a Castelsantangelo sul Nera. Si tratta di un acconto rispetto all’importo totale di 77 mila euro destinato al ripristino e alla rifunzionalizzazione dell’edificio denominato "Ex casa del medico". Il trasferimento è stato disposto dal commissario Guido Castelli tramite decreto, con le risorse destinate all’Usr, Ufficio speciale ricostruzione Marche.

Sono stati trasferiti inoltre 151mila euro per l’avanzamento degli interventi previsti dai Piani attuativi di Caldarola. Si tratta di un acconto rispetto al totale programmato per gli interventi di rigenerazione urbana e ristrutturazione urbanistica di capoluogo e frazioni, che in totale ammonta a 756mila euro (560mila per il capoluogo e 196mila per le frazioni).

A disporre il trasferimento, sempre il commissario Guido Castelli. "Lo ringraziamo per il suo costante impegno per la ricostruzione del nostro piccolo ma prezioso borgo e ci auguriamo che il positivo rapporto di collaborazione instaurato possa proseguire fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi comuni di ricostruzione" ha evidenziato il sindaco Giuseppe Fabbroni (nella foto).

La Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Vito a Pieve Torina; vista la sua posizione sull’importante via di collegamento tra Umbria e Marche, è stata un luogo di culto per i residenti ed i viandanti.

Si interverrà con la riparazione delle lesioni sulle murature, degli archi e la manutenzione del cornicione e del tetto. L’importo totale dell’intervento è di 458.081.74 euro. In seguito al sisma, l’immobile è interessato da uno stato di danno diffuso medio-grave.

l. g.