"Interventi urgenti per strade e decoro"

I cittadini, ricorda Andrea Marinelli, capogruppo Pd in Consiglio Comunale, "non fanno sconti a chi li governa sulla cura delle strade, delle mura e sull’eccellenza del decoro urbano in generale". "Se non ha affrontato adeguatamente queste problematiche la passata giunta Bravi, con cui il Pd ha stretto alleanza politica – sottolinea Marinell – è solo per sfortuna perché ha dovuto affrontare, in cinque anni di legislatura, sia il terremoto, che una pandemia, che un’alluvione. Apprezzabile, comunque, la risposta data in termini di organizzazione e pianificazione degli interventi con il tentativo di un parziale ritorno al passato con l’acquisto di nuovi mezzi e lo specifico coordinamento del bravissimo personale comunale. Una parte degli interventi è tornata così gestibile direttamente dalla macchina municipale e per il futuro era stato immaginato un potenziamento del servizio con nuovo personale specifico ed ulteriori mezzi da acquistare. Questo per formare una doppia squadra che fosse capace di muoversi sul territorio e gestire gli interventi con la massima rapidità ed efficienza".

Non c’è, quindi, da auspicare per il futuro che questo obiettivo sia prioritario per la nuova amministrazione Pepa, insiste Marinelli, "che a dire il vero Interventi urgenti" aveva previsto nel proprio programma amministrativo proprio la gestione in proprio delle manutenzioni e la creazione di una squadra di pronto intervento". "Tra i problemi emersi in queste ultime ore – denuncia infine Marinelli – c’è anche la fenditura del muro di contenimento che circoscrive il parco di Villa Colloredo Mels, sicuramente aggravata dalla pioggia di questi giorni e minaccia consistente per tutti quelli che si ritrovavano a passeggiare da quelle parti. Un intervento questo urgentissimo che sollecita un’immediata messa in sicurezza. Potremo sicuramente contare sulla massima efficienza ed organizzazione del nostro personale, ma per il futuro la necessità di uomini e di mezzi ci auguriamo continui ad essere prioritaria".