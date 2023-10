Irruzione all’autogrill: 35enne finisce in carcere

È stato portato al carcere di Fermo, dove dovrà scontare la pena residua di tre anni e ventitre giorni di reclusione, uno dei due rapinatori che nel luglio 2022 avevano fatto irruzione all’autogrill di Tolentino, lungo la superstrada. Sami Ferchichi, 35enne tunisino, è stato raggiunto dai militari del Nucleo operativo radiomobile a Porto Sant’Elpidio. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura di Macerata in seguito al patteggiamento dello scorso giugno- per rapina, ricettazione, furto e possesso di armi, nonché ulteriori due reati contro il patrimonio, commessi poco tempo prima a Tolentino e Macerata. Complice Francesco Mancioli, corridoniano di 55 anni (lui aveva patteggiato a quattro anni e otto mesi). Le gesta dei due erano iniziate il 25 maggio 2022, quando si erano introdotti ai Fallimenti di Tolentino, rubando mille euro; poi il 12 giugno Ferchichi aveva sottratto uno scooter a Porto Sant’Elpidio. Il motorino era stato ritrovato da Mancioli, che per quel fatto era accusato di ricettazione. Il 19 luglio i due erano andati alla pizzeria Borgo Antico di Piediripa e avevano spruzzato uno spray urticante addosso al titolare pensando di riuscire a portare via l’incasso. Infine il 23 luglio, l’episodio di Tolentino.