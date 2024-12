La Corale conquista il pubblico

Gli auguri in musica, diffusi come tradizione dalla corale Santa Cecilia di Montecosaro, sono sempre più piacevoli e graditi. Il concerto a San Lorenzo ha lasciato nei cuori quel senso di gioia e serenità di cui, specie in questo tempo, c’è davvero bisogno. Il concerto è accompagnato dal quartetto d’archi Eudora e, quest’anno, dal flauto di Mariarosaria Capozucca e dal cajon di Maria Letizia Quattrini, e ospita sempre un coro di voci bianche: per il terzo anno si è esibito "Vocincanto" dell’istituto Solari di Loreto, diretto da Tiziana Antrilli. Molto apprezzati gli interventidel soprano Anna Sabbatini e del tenore Daniele Mazzoccolo. Impeccabile alla direzione Giorgio Quattrini, che ha anche curato arrangiamenti ed elaborazioni musicali. Al termine, i ringraziamenti della presentatrice Maria Tiziana Pepi, dei due direttori, Antrilli e Quattrini, e i complimenti della sindaca Lorella Cardinali, che sostiene la Corale.