La Lube vola in Repubblica Ceca. Debutto in Europa col Karlovarsko

Giochi senza frontiere. La Lube del Medei-bis si affaccia oggi sulla scena europea, prendendo parte per la seconda volta nella sua storia alla Challenge Cup. La minore delle competizioni continentali vede Civitanova "entrare" dai 16esimi di finale e in trasferta, impegnata alle 18 in Repubblica Ceca nell’andata del doppio duello contro il VK Karlovarsko. Novità della vigilia che farà piacere a parecchi tifosi, è la possibilità di vedere la partita in diretta su Dazn, piattaforma streaming che da questa stagione segue anche la SuperLega.

Curiosità per le scelte di formazione che farà Medei alla Hala Micovych Sportu, impianto della città di Karlovy Vary, perché più volte la dirigenza ha parlato della Challenge come di una opportunità per far crescere i giovani. Insomma pare ovvio un po’ di turnover, anche considerando che si rigioca domenica per la SuperLega e, sempre alle 18, la Lube riceverà Modena. Ancora a riposo per la problematica al retto femorale Loeppky, potrebbe riposare Podrascanin, lui che lo scorso maggio (con un muro) ha siglato l’ultimo punto e fatto vincere la Champions a Trento. Infine dovrebbero avere spazi maggiori Davi Tenorio, Poriya e Dirlic. Detto questo, la Lube non snobberà avversario e competizione, consapevole anzi che ha tutte le carte in regola per vincere la Challenge Cup. E proprio coach Medei ha stimoli ulteriori dato che nell’ultimo trionfo di un club italiano, nel 2021 da parte di Milano, lui sedeva sulla panchina dei turchi dello Ziraat finalisti. Va ricordato che l’anno scorso è stata Monza a perdere la finale contro Varsavia.

Anche il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio ha messo in guardia il collettivo: "Nonostante alcuni infortuni che ci hanno costretto a ridisegnare le strategie, la squadra è concentrata e determinata a dare il massimo. Il primo incontro non sarà dei più semplici, pur essendo alla nostra portata. Va affrontato con la giusta determinazione e attenzione. Conosciamo bene il team ceco, avendolo incontrato in Champions League. Sono cambiati gli atleti, ma la squadra si è sempre distinta per la tenacia. In passato abbiamo sofferto contro di loro, non possiamo sottovalutare la sfida".

Sarà il terzo confronto con i cechi, già battuti per 3-0 nella fase a gironi della Champions 2018-2019. Adesso il team è allenato dall’italiano Stefano Mascia e nei 32esimi ha liquidato con il massimo scarto i croati del Mok Mursa Osijek. Per la Lube come detto sarà la seconda volta in Challenge. Dopo aver sempre partecipato alla Champions dal 2011-2012, Civitanova ritrova una competizione vinta nel 2011 a Smirne, stendendo nell’ultimo atto i padroni di casa dell’Arkas Izmir.