La serata con Tacconi, successo per la cena per i ragazzi autistici

Successo per la serata con Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale. Una cena di beneficenza molto partecipata, organizzata dall’Associazione commercianti Macerata, presieduta da Paolo Perini, con la collaborazione del Comune, Anima caffè letterario e Anas Regione Marche. Una parte del ricavato dell’iniziativa viene devoluto a due realtà locali che lavorano a sostegno di bambini e ragazzi autistici: Astuta Ability Academy aps e Omphalos Autismo & Famiglie odv. In tantissimi per Tacconi, tifosi della Juventus ma non solo, simpatizzanti e amanti del calcio. Ed è stata l’occasione per parlare del suo libro "L’arte di parare" (Rizzoli). "Un lavoro che si è rivelato una prova speciale, che mi ha fatto ricordare i vecchi tempi, di quello che era il campionato più bello del mondo, con tutti i campioni che venivano a giocare in Italia e che mi ha aiutato in questa seconda parte di vita ad affrontare la nuova situazione, dopo l’aneurisma cerebrale – ha affermato l’ex capitano della Juve –. Ci sto mettendo tutto il mio coraggio di atleta". Lo stesso coraggio di Fabrizio Principi, come di altri genitori di bambini con diagnosi di autismo, che nel 2008 hanno fondato l’associazione Omphalos.