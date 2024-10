La spin-off di Unimc a Roma con il progetto "kandINskij"

Unimc sempre più inclusiva. Insieme alla sua più recente spin-off "In4In", l’Università ha fatto il suo debutto alla Maker Faire-The european edition di Roma con il progetto "kandINskij - extended inclusive realities", innovativa installazione didattica di realtà aumentata, concepita per offrire un’esperienza multisensoriale e accessibile dell’arte come strumento di inclusione ed espressione rivolta a persone con e senza disabilità. Coordinato dai professori Catia Giaconi e Simone Betti e curato dai dottorandi Tommaso Santilli e Lorenzo Virgini, il progetto si basa sulle associazioni tra colori e suoni proposte dall’artista Vasilij Kandinskij, offrendo un’esperienza educativa multisensoriale e inclusiva. "KandINskij" mira a essere un mediatore didattico innovativo che integra stampa 3D, circuiti elettrici, videomapping e visual design. In4in, spin-off dell’Università di Macerata, si presenta come un pioniere nel settore dei servizi inclusivi, grazie a un approccio innovativo che integra piani assistenziali, educativi e abilitativi.