La strada per il Fargno resta chiusa alle auto: "Speriamo di aprirla per pedoni, bici e moto"

Abbiamo avuto un incontro con la sindaca di Ussita. Purtroppo la strada per il Fargno molto probabilmente non aprirà alle auto per questa stagione, almeno fino al cedimento. Ma potrebbero riaprirla a breve per pedoni, bici e moto. Il passaggio fisico c’è, ma manca ancora l’ok ufficiale. Il Comune è in attesa del preventivo dei lavori da parte dell’ingegnere incaricato.

I gestori del rifugio del Fargno danno un aggiornamento sulla strada, e rimandano la riapertura al 27 giugno. "Non potendo lavorare al rifugio, ci siamo dovuti organizzare con altri lavori per tirare avanti. Questo significa che, anche se riuscissimo ad aprire, per questa stagione ci limiteremo ai weekend" aggiungono.

L’amministrazione aveva spiegato la necessità di un intervento strutturale tramite la redazione di un vero e proprio progetto, "circostanza questa che non ci consente per il momento di indicare tempi certi per la sua riapertura che permetta il transito in sicurezza", aveva spiegato la sindaca.