Ladri in azione al bar Alice. Messi in fuga dai vicini

Mandano in frantumi una delle due porte di ingresso e si intrufolano nel bar. Ma temendo di essere scoperti, dopo aver sentito che i vicini si erano accorti dei rumori, si dileguano in direzione del lungomare.

Un tentato furto si è registrato al bar Alice, il locale che fa angolo tra viale Vittorio Veneto e via Isonzo, non lontano da piazza XX settembre a Civitanova. L’allarme è scattato poco prima delle 4.30 dell’altra notte quando due uomini, entrambi dalla corporatura piuttosto esile, hanno fatto irruzione nel bar, già oggetto di visite indesiderate negli anni passati.

"Sono entrati da una fessura abbastanza piccola, dopo aver frantumato la porta di ingresso in vetro che dà su via Isonzo – ha raccontato la proprietaria del bar, Alice Ciarapica –. Erano in due, sicuramente molto magri per riuscire a intrufolarsi passando da una apertura così piccola. Il cassetto del registratore di cassa era vuoto. Lo hanno preso e lo hanno messo sopra al bancone. Ma non hanno fatto in tempo a portare via nulla. Hanno preso due bottiglie, che poi hanno lasciato sul marciapiede e sono scappati via, allontanandosi verso il mare".

Qualcuno tra i residenti della zona, che è piena di abitazioni, si è svegliato e ha alzato le serrande. Evidentemente disturbati da questo, dopo aver capito che qualcuno si era accorto di quello che stava succedendo, i due malviventi hanno preferito darsi alla fuga.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno avvertito la titolare del bar Alice, anche lei arrivata poco dopo nel suo locale per fare la conta dei danni. Nullo il bottino, ma una delle due porte di ingresso è da sistemare. "Un danno da circa 500 euro, penso" ha commentato la proprietaria del bar.

Sono ora in corso le indagini da parte della polizia per identificare i due malviventi che si sono messi in azione l’altra notte. Purtroppo non è la prima volta che il locale finisce nel mirino dei ladri.

Chiara Marinelli