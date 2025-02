Ladri messi in fuga dai negozianti

Sono tornati alla carica i due ladri nordafricani che la scorsa settimana si erano intrufolati alla farmacia Cruciani e al negozio Acqua & Sapone di Porto Recanati, ma stavolta sono stati riconosciuti mentre entravano con fare sospetto nella parrucchieria di Tino Candolfi. Quest’ultimo li ha cacciati dal suo locale e poi li ha inseguiti fino al negozio Intimissimi, dove ha allertato la commessa del pericolo, mettendo in fuga la coppia di balordi. Sul posto è intervenuta la polizia locale, mentre i carabinieri li hanno cercati a lungo per il centro.

I due ladruncoli, uno dai capelli ricci e magro, e l’altro con i capelli corti e più robusto, erano già stati ripresi dalle telecamere degli esercizi commerciali colpiti. Tant’è che una loro foto è finita da giorni su una chat dei commercianti. Così mercoledì verso le 16, il complice dai capelli ricci è entrato in azione dirigendosi nella parrucchieria Tino Candolfi, a lato di piazza Brancondi. "Una mia dipendente alla reception lo ha visto entrare – spiega Candolfi –. Allora quel giovane ha chiesto un bicchiere d’acqua per distrarla, ma lei lo ha subito riconosciuto dalla foto che sta girando in chat. Lui insisteva e non se ne voleva andare, finché sono arrivato davanti a lui e l’ho fatto allontanare dal locale".

Tuttavia il parrucchiere lo ha voluto seguire, per capire se sarebbe tornato alla carica. "L’ho pedinato per qualche metro e poi sempre il giovane dai capelli ricci è entrato di soppiatto da Intimissimi in corso Matteotti – riprende Candolfi –. Quanto al suo complice, stava fuori dal negozio e faceva finta di parlare al cellulare per controllare la situazione. Quindi sono corso dentro al negozio e ho detto alla commessa: ”Stai attenta, è uno dei due ladri della foto”. Quel giovane ha presto tagliato la corda con il suo amico".

Immediatamente sono state chiamate le forze dell’ordine. Sono arrivati subito gli agenti della polizia locale, che si sono fatti consegnare le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Intimissimi che avevano ripreso uno dei complici. Nel frattempo i carabinieri della caserma di Porto Recanati sono usciti e hanno pattugliato corso Matteotti per tentare di rintracciarli.

La scorsa settimana i due balordi avevano rubato 400 euro dalla cassa della farmacia Cruciani, distraendo la farmacista con delle scuse. Invece il colpo era sfumato da Acqua & Sapone, perché erano stati scoperti e cacciati dai dipendenti del negozio.

Giorgio Giannaccini