Lancio del disco, il Cus fa festa. Edoardo Dezi campione regionale

L’atletica continua ad aggiungere trofei nella bacheca del Cus Macerata. L’ultimo è arrivato grazie a Edoardo Dezi, giovanissimo talento che ha vinto il titolo regionale nel lancio del disco categoria Under16. A Pesaro Dezi ha fatto volare il disco a 38,61 metri, una distanza notevole, meglio di tutti e meglio di... se stesso visto che si tratta del suo nuovo primato personale. Un tentativo che lo colloca in sesta posizione nella graduatoria italiana. Davanti a lui ormai ci sono le misure d’eccellenza poste tra 40 e 44 metri. Sarà cura del suo allenatore e genitore, Roberto Dezi, provare a colmare questo divario per cogliere un risultato importante e ancor più prestigioso al campionato italiano di Caorle a ottobre. Giusto qualche giorno prima Dezi si era classificato secondo nella gara del lancio del disco in occasione del Trofeo Giovanile Internazionale Città di Majano. In provincia di Udine il discobolo era arrivato a 35,88 metri.

Andrea Scoppa