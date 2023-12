Laurea a titolo doppio: accordo tra Unimc e Francoforte

L’Università di Macerata arricchisce i programmi a doppio titolo di laurea grazie all’accordo con l’Università Europea Viadrina di Francoforte. Quest’ultima accoglierà gli studenti della laurea magistrale in International Relations, curriculum relazioni economiche internazionali dell’ateneo maceratese. Gli iscritti al primo anno possono infatti candidarsi al programma a doppio titolo e trascorrere così il secondo anno del loro corso a Francoforte ottenendo, oltre alla laurea magistrale maceratese, anche quella in amministrazione aziendale internazionale dell’Università tedesca. L’Università di Macerata ha attivi diversi accordi con università francesi per i corsi di laurea in giurisprudenza, economia internazionale, lingue e scienze filosofiche. L’argomento è stato trattato dal direttore del corso di laurea UniMC in International Relations, Ernesto Tavoletti con Karl L. Keiber, preside della Facoltà di Business Administration and Economics.