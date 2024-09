Lavoro in nero e scarsa igiene. Doppia multa e sospensione per un ristorante

Montecassiano (Macerata), 2 settembre 2024 – Tre lavoratori occupati in nero, ragnatele vicino ai congelatori e deposito di cibi non rintracciabili: doppia maxi multa per un ristorante a Montecassiano.

Proseguono i controlli da parte dei Reparti Speciali dei Carabinieri Nas di Ancona e Nil di Macerata che, nella mattinata di ieri, hanno riscontrato numerose violazioni in un ristorante a Montecassiano in ambito igienico-sanitario e in merito alla sicurezza sul lavoro. Tre i lavoratori occupati in nero, due italiani e un extracomunitario, per cui il titolare ha ricevuto una multa di 36.000 euro. Dichiarati inadeguati anche pavimenti e scale in uno dei locali, con sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Numerose le carenze igienico-sanitarie fra cui delle ragnatele vicino ai congelatori e la presenza di scarti di alimenti al loro interno; alcuni prodotti sono stati trovati a diretto contatto con il pavimento. Un locale era utilizzato abusivamente come deposito, con dei congelatori contenti, fra l’altro, 40 chili di alimenti sprovvisti di dati utili alla loro rintracciabilità. La carne e il pesce non tracciati sono stati sequestrati. Per le violazioni igieniche il titolare del ristorante è stato sanzionato con una multa di 3500 euro ed è stata richiesta, all’Ast di Macerata, la temporanea sospensione dell’area abusivamente adibita a deposito.