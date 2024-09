L’avventura di "Fiastra Fantasy". Due giorni di magia e laboratori

Due giorni di pura magia e avventura, oggi e domani, con la 7ª edizione di "Fiastra Fantasy". Nel suggestivo castello Magalotti a Fiastra, i partecipanti saranno trasportati nel cuore di Keemar (un regno e una trilogia di libri fantasy da vivere, oltre che da leggere). Attività, giochi e laboratori rivolti a tutte le età. Dal Sarto di Keemar alla Via degli Elfi, dal Paladino decaduto (avventura immersiva) all’Arpa magica, dal Labirinto dell’orco all’escape room "La stanza di Lothori", passando per la Pesca elfica con premi a tema fantasy, il giro a cavallo con lo Scudiero degli elfi al Volo dei draghi, laboratorio di creazione degli aquiloni. "Il Labirinto non è solo un gioco, ma un viaggio simbolico che rappresenta le sfide che ogni eroe deve affrontare per scoprire il proprio destino. Ogni angolo è un’opportunità per dimostrare il proprio valore" spiega lo staff. Sia oggi che domani alle 10 c’è l’apertura delle porte di Keemar e del Mercato, tra giochi, arene di combattimento e attività; alle 10.30 gara ConQuest per original cosplayer. Alle 13 pranzo degli eroi (pausa), alle 14 si riparte. Alle 18.30 battaglia per il dominio del Keemar, a seguire premiazione ConQuest. Questa sera sarà animata dalla musica dei Brutti di Fosco (celtic music). È possibile parcheggiare a San Lorenzo al Lago e usufruire della navetta, attiva per tutta la manifestazione, che porterà all’ingresso. Cibo e bevande saranno disponibili dall’apertura alla chiusura. Ci sarà un mercato a tema, con artigianato e oggetti unici, oltre a tante attività che terranno impegnati e divertiti adulti e bambini. Il programma completo si può trovare sulle pagine social di Fiastra Fantasy.