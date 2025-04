"Le prenom. Cena tra amici" chiude la stagione del Feronia

Il teatro Feronia di San Severino si prepara ad accogliere sul palco "Le prenom. Cena tra amici", una commedia di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellier del 2010, ora nella versione italiana di Fausto Paravidino e la regia di Antonio Zavatteri. Da segnare in agenda la data di martedì prossimo alle 20.45, per lo spettacolo di chiusura della stagione in abbonamento realizzata dal Comune di San Severino e Amat con il contributo di MiC e Regione. Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino sono i protagonisti, quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. Serata conviviale a casa di due professori dichiaratamente di sinistra. Tra parenti e amici inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione, tra piccole meschinità e grandi sentimenti. Quella sera, il fratello comunica alla compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande. Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio. Un nome che evoca imbarazzanti memorie storiche. Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione degenera ben presto investendo valori e scelte personali. Tra offese reciproche che non mancano di ferire tutti, nasce così il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi. Biglietti nel circuito Vivaticket e al botteghino del Feronia.