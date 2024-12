"Le prenotazioni sono partite forte"

"Le prenotazioni quest’anno sono partite forte. Bene quelle per Natale, mentre quelle per Capodanno stanno andando ancora un po’ a rilento – ha detto Tommaso Gaetani, proprietario del ristorante chalet San Marco, sul lungomare nord di Civitanova –. Noi siamo un locale fatto di tradizioni e anche per quest’anno proporremo piatti tradizionali. Ma non mancherà l’innovazione, sempre utilizzando il nostro pesce fresco dell’Adriatico, il nostro mare. Per quanto riguarda i prezzi abbiamo scelto di venire incontro alle esigenze dei clienti, e soprattutto alle famiglie che hanno i bambini. Ci siamo mantenuti bassi".