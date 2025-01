Lectio di Valentini ai "Martedì dell’Arte"

Riprendono dopo le feste gli appuntamenti dei "Martedì dell’Arte" a Civitanova, la rassegna curata dall’associazione Arte, con il Comune e l’Azienda Teatri. Dopodomani salirà in cattedra Giorgio Valentini, che terrà un’interessante lectio su ornitologia e ornicultura. L’appuntamento, a ingresso libero, inizierà alle 18 nella sala consiliare. Il calendario della rassegna, in programma fino a maggio, vedrà protagonisti diversi ospiti di alto profilo, come Stefano Papetti, Roberto Mancini, Mauro Perugini, Yuri Marano, Andrea Baffoni, Michele Fofi, Giorgio Valentini, Maria Letizia Papiri, Paola Ballesi e Roberto Cresti. Anche quest’anno tutti gli appuntamenti verranno riconosciuti dal Miur come corsi formativi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: chiamare al 3397439458 oppure scrivere all’indirizzo iskra@donatianna.it.