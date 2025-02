Leo e Bennato, altri due big per lo Sferisterio

Due grandi nomi si aggiungono alle proposte per la nuova edizione di Sferisterio Live, la rassegna di musica e spettacolo dal vivo che per l’estate 2025 presenta già un ricco calendario. Dopo Gianna Nannini (13 agosto), Diodato (14 agosto), Massimo Ranieri (23 agosto), Steve Hackett (5 settembre), Alessandra Amoroso (6 settembre) e Serena Rossi (27 agosto), a calcare il palco dell’Arena saranno l’attore Edoardo Leo il 14 settembre ed Edoardo Bennato il 20 settembre. Leo si presenterà con "Ti racconto una storia", un reading-spettacolo arricchito dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Il 20 settembre, invece, spazio a Bennato con un concerto. Più di due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand. I biglietti di entrambi gli spettacoli sono disponibili su Ticketone.it.

Martina Di Marco