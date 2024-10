Lite tra automobilisti nel parcheggio. Pugno a un agente della polizia locale

Interviene per riportare la calma tra due automobilisti che stavano litigando, e si becca un pugno. Ha rimediato una prognosi di trenta giorni l’agente della polizia locale aggredito nei giorni scorsi a Macerata. Una pattuglia era impegnata nel servizio di controllo nei pressi delle scuole alle ex Casermette, quando è scoppiata una lite tra due automobilisti per una mancata precedenza nel parcheggio del vicino supermercato. Gli agenti sono così intervenuti per evitare che i due arrivassero alle mani. E nel tentativo di separare i contendenti, è stato uno degli agenti a essere aggredito, ricevendo un pugno. Il colpo gli ha causato lesioni guaribili in trenta giorni, tanto che l’agente è dovuto ricorrere alle cure dei medici. L’aggressore è stato condotto al comando della polizia locale e denunciato a piede libero.

In questo periodo, peraltro, gli agenti della polizia locale di Macerata sono impegnati in un corso di formazione sulla gestione situazionale condotto da personale qualificato della Mastery Program. Il corso riguarda la sicurezza del personale e in particolar modo si incentra sulla comunicazione. "Due tematiche importanti soprattutto per quegli agenti che sono impegnati quotidianamente in attività di controllo su strada, anche in orario notturno", commenta l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna. Il corso è utile "per essere pronti a fronteggiare e risolvere nel migliore dei modi situazioni di un certo tipo", aggiunge il comandante Danilo Doria.