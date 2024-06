Lo spazio del loggiato divide i candidati in lizza

Francesco Fiordomo, candidato a sindaco di Recanti, sostenuto da sei liste civiche, ne ha fatto un cavallo di battaglia per la sua campagna elettorale. Ma anche altri candidati si sono occupati della questione. Parliamo dell’uso che potrebbe essere fatto del loggiato comunale, per buona parte oggi inutilizzato. Spazio che potrebbe divenire un luogo, dice, "di eventi di qualità". La definisce "una forte proposta programmatica per rilanciare il centro storico".

"Bisogna far tornare i recanatesi ad abitare il centro, insieme ad un sostegno concreto alle attività commerciali e abbiamo una strategia di medio periodo, per aiutare le famiglie e chi lavora nel commercio e nell’accoglienza turistica – spiega il candidato del Progetto Civico –. Attiveremo subito una cura choc: eventi, giovani protagonisti e il recupero del loggiato per bar, attività artigianali di qualità. Sarà il salotto della città, bello, accogliente, caldo, per una movida sana ed elegante. Anche spazi del Palazzo Comunale saranno destinati a startup e incubatori di impresa delle nostre imprese del territorio, al Campus l’infinito, a convegni e iniziative sul modello del Wine Festival che qualche anno fa hanno popolato in modo diverso e suggestivo questo luogo storico. Se la piazza, il cuore della città, torna a battere, riparte Recanati. Una scala meccanizzata su Broglio d’Agliano andrà a facilitare la risalita dal parcheggio ed occorre lavorare per un utilizzo diverso della galleria di via Battisti". Fiordomo dice no alla proposta dell’ex vice sindaco Mancinelli, candidato con Emanuele Pepa, di far passare le auto in piazza affinché i dehors dei bar siano davanti all’ingresso degli stessi: "Una proposta che ci riporta indietro di 50 anni, pensare al transito o alla sosta di auto in piazza è un oltraggio al buon senso e alla vocazione culturale e turistica di Recanati. Pepa guarda ad un passato che nessuno rimpiange, altro che novità". Per il Palazzo Comunale sono a disposizione milioni di euro dei fondi del terremoto per il miglioramento sismico. Fiordomo intende utilizzarli a stralci per non bloccare interamente e per anni la zona centrale della città.

Antonio Tubaldi