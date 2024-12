Loeppky Mvp,. Balaso stratosferico. Gargiulo reattivo

Gargiulo 7: titolare perché Chinenyeze non stava benissimo, ma se gioca così... il centrale è sempre sul pezzo, reattivo, essenziale. Realizza 6 punti col 67% e a muro c’è con 2 block.

Loeppky 7,5: lo schiacciatore era stato brillante anche giovedì in Challenge Cup, ma serviva una riprova più tosta e il canadese si è ripetuto. Una prestazione notevole, tanto da essere Mvp dell’incontro. Per Eric 14 punti, il 58% offensivo e un ottimo terzo set da 8 punti. Aggiunge anche 2 ace. Sta tornando lui dopo il brutto Mondiale.

Boninfante 7: all’interno della sfida c’era il suo confronto con l’altro alzatore del futuro della Nazionale. Porro ha fatto meglio al servizio ma Mattia è stato più preciso nel servire i compagni con i tempi giusti. E ragazzi che roba a muro! I suoi 4 punti sono tutti frutto di block.

Lagumdzija 7,5: gara brillante anche per l’opposto che produce 13 punti con 17 punti, davvero alto il 59% (83% nel secondo). Importantissimo il suo contributo anche in battuta, vedi il primo set quando spacca il parziale dai 9 metri. Per Adis pure 2 ace.

Podrascanin 7: cheto per gran parte del match, ovviamente si fa per dire perché la sua presenza si sente sempre, nel terzo set sale di colpi. Arrivano tutti lì 5 dei suoi 7 punti, compresi alcuni cruciali nel finale. Attacca con l’83%, immancabili 2 block per lo specialista.

Bottolo 6,5: mezzo voto meno di altri perché fatica in ricezione dove risulta il peggiore tra i biancorossi. In attacco fa 9 punti col 46%, eccelle a muro con 2.

Balaso 8: più capitano del solito a livello verbale, compie difese stratosferiche. Nel primo set una su pipe, nel secondo finendo verso i cronisti. Per non parlare del 48% in ricezione. Magistrale.

Orduna, Poriya e Bisotto ng.

Andrea Scoppa