Lube Civitanova in finale scudetto: vittoria su Sir Perugia in gara5

SIR SUSA VIM

1

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

SIR SUSA VIM : Giannelli 2, Loser 7, Ben Tara 15, Solè 10, Ishikawa 13, Semeniuk 7, Colaci (L), Herrera, Plotnytskyi 3, Zoppellari, Cianciotta. N.E. Piccinelli, Candellaro, Usowicz. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 6, Gargiulo 11, Boninfante 1, Nikolov 16, Lagumdzija 18, Bottolo 16, Bisotto (L), Balaso, Poriya 3, Dirlic. N.E. Loeppky, Orduna, Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Zanussi e Pozzato.

Parziali: 29-27 (37’), 19-25 (31’), 17-25 (29’), 22-25 (38’) Note: spettatori 4986; Sir battute sbagliate 21, ace 6, muri 7, ricezione 38% (perfetta 12%), attacco 50% ; Lube bs 23, ace 17, muri 6, 46% (19%), 49%.

La rimonta delle rimonte! La Lube detta legge in gara5 a Perugia e vola in finale scudetto! Da 0-2 nella serie a 3-2, Civitanova l’ha fatto ancora, ma questa quarta volta nella sua storia è il capolavoro, perché ottenuta al primo anno di un progetto sui giovani ed eliminando la Sir campione d’Italia e strafavorita. L’impresa più inattesa dopo i quarti ma meritatissima durante questa serie e suggellata da una "bella" magistrale al PalaBarton Energy tutto esaurito, con i tre martelli favolosi, specie Bottolo che fa impallinato Ishikawa e soci con 7 dei 17 ace biancorossi! Una Lube oltretutto capace di recuperare dopo un primo set sfuggito sul più bello. I ragazzi di Medei sono stati nuovamente squadra con la "S" maiuscola e superiori, più duri e bravi di rivali divenuti pallidi, fallaci e senza contromisure. Il derby d’Italia nei playoff tornava dopo 3 anni, la Lube aveva vinto tre finali tricolori di fila e si è ri-confermata un incubo per Perugia. È festa invece, festa grande, per i 250 tifosi biancorossi al seguito. Domenica alle 18.30 inizierà la finalissima, sarà contro l’Itas Trentino come nel 2023, si apre in trasferta.

Primo set. Per l’ultima Lorenzetti fa la prima variazione, fuori Plotnytskyi in calo, c’è Ishikawa. Sotto gli occhi della presidentessa Sileoni, Medei conferma Bisotto. I tifosi umbri scrivono "All’arrembaggio", ma come in gara4 la Sir deve rincorrere. Entra Poriya e fa sfracelli: due ace di fila e 17-20! Diventa 17-21 ma si accende Ben Tara che risponde pan per focaccia e la ribalta 24-23. Proprio lui va in rete, vantaggi. Civitanova ne annulla 4, poi chiude Semeniuk.

Secondo set. Non c’è problema, con la solita sfrontatezza i biancorossi vanno 10-14. Poi Bottolo in un turno fantastico in battuta (con 2 ace), crea la fuga 13-21. Perugia crolla in attacco, Chinenyeze fa 17-24 e Nikolov pareggia.

Terzo set. Civitanova è più brillante e mette ancor più sotto pressione Perugia. Ogni scambio lungo è ospite, la Lube è più precisa e due ace di Nikolov propiziano il 9-16! Ishikawa regala il 16-23, Lagumdzija butta giù gli ultimi due.

Quarto set. Nel momento peggiore ecco Ishikawa, 10-7. Bottolo non ci sta e la Lube recupera. Il 7° ace di uno scatenato Mattia, proprio sul giapponese, vale il 20-21, poi il gemello Nikolov mura Ben Tara! Gargiulo sigla il 21-24, infine Ben Tara serve lungo: è fatta!