Luna Park al Varco fino a marzo. Proroga approvata tra le proteste

La giunta di Civitanova ha deciso di prolungare fino a marzo il permesso del luna park al Varco sul mare. Con una modifica al regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, votata d’urgenza in consiglio comunale dal solo schieramento di centro destra, è stata inserita la norma secondo cui, in circostanze eccezionali, l’esecutivo ha la facoltà di derogare il periodo di occupazione anche oltre il canonico 15 gennaio. Un voto che ha provocato scintille in aula tra maggioranza e opposizione, perché nelle fila della minoranza sono stati contestati gli atti e le motivazioni che accompagnavano la modifica che è stata ratificata nell’ultima riunione di giunta, con l’accoglimento della richiesta presentata da Michele Greco, organizzatore del luna park invernale, per il prolungamento del periodo di installazione delle attrazioni fino al 9 marzo. La misura è stata concessa a risarcimento dei mancati incassi per i giostrai dovuti alla apertura del cantiere per la riqualificazione del Varco, con diciotto mesi di lavori previsti che chiuderanno l’area anche al luna park nelle prossime festività natalizie.