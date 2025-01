Lupi a spasso in pieno giorno vicino alle abitazioni

Lupi avvistati in pieno giorno a Fiuminata. Nel Comune dell’entroterra maceratese i cittadini continuano a segnalare la presenza di questi animali selvatici vicino al paese. In un video, registrato il 31 dicembre scorso alle 11 circa del mattino in località Orpiano, due lupi erano nei campi di noci e in seguito hanno attraversato la strada pedonale per tornare verso la montagna. Questi animali dunque si aggirano in pieno giorno in un posto molto frequentato da chi va a passeggiare, sfruttando le soleggiate giornate invernali, un posto ideale per le camminate essendo chiuso al traffico e immerso nel verde.

A volte i lupi sono stati visti correre indisturbati sull’argine del fiume Potenza, oltre la strada statale, ma anche nella zona di Quadreggiana, in quattro a inseguire dei cinghiali. Sui social c’è chi ha denunciato che questi animali stanno iniziando a fare dei danni; un cavallo sarebbe stato ucciso nei mesi scorsi vicino al ponte di Pontile, non distante dalle abitazioni dove spesso ci sono anche i bambini che giocano.

l. g.