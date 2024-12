"Lux Fulgebit", canti medievali a San Giacomo

Domani alle 18.45, nella chiesa di San Giacomo (ex Carità) a Tolentino, si terrà uno speciale concerto vocale: "Lux Fulgebit", carols medioevali per voci e strumenti, che vedrà come solisti don Francesco Mangani, don Marco Petracci, don Ariel Veloz Mendez, don Oscar Mwansa, fra Daniel Imrich; e ancora, Francesco Mazzeo, Chiara Mazzeo, Mariarosaria Granato e Luca Grosso. Con l’accompagnamento di Andrea Carradori (organo) e fra Daniel (percussioni), per la regia e il coordinamento artistico e vocale di Francesco Mazzeo. In questa terza domenica di Avvento detta "Gaudete" riecheggeranno i canti della tradizione del periodo natalizio. Protagonisti quattro sacerdoti e fra Daniel Imrich, giovanissimo frate della nuova comunità agostiniana di San Nicola, che suonerà alcuni strumenti a percussione. I sacerdoti sono don Francesco Mangani di Ascoli Piceno (il nuovo cappellano dell’ospedale ascolano Mazzoni), che prima di entrare in seminario studiava canto, don Marco Petracci che interpreterà brani medioevali del Laudario di Cortona, don Oscar Mwansa vicino fin da piccolo al canto gregoriano e don Ariel Veloz Mendez che porta l’entusiasmo del canto latino-americano e ispanico. Preparatore vocale e regista (perché alcuni canti saranno presentati in forma scenica) il giovane cantore di Assisi ma di origine partenopea, Mazzeo, che ha coinvolto altri amici nel controcanto di alcuni brani.

l. g.