Malattia rara della pelle. Incontro per i pazienti

Un incontro con i pazienti marchigiani affetti da angioedema si è tenuto ieri all’unità operativa complessa di allergologia dell’ospedale di Civitanova, diretta dal dottor Stefano Pucci.

"Si tratta di una malattia rara che si caratterizza per episodi ricorrenti di intenso gonfiore (angioedema) dei tessuti, che può essere localizzato in diversi distretti corporei come volto, arti, mani, piedi, genitali, cavità orale, alte vie respiratorie e intestino – spiega il direttore dell’allergologia dell’Ast di Macerata Stefano Pucci –. Alla riunione sono intervenuti il professor Mauro Cancian, presidente di Itaca (Italian network for hereditary and acquired angioedema), il presidente dell’Associazione italiana dei pazienti affetti da angioedema ereditario e a cquisito Pietro Mantovano e la professoressa Maria Giovanna Danieli, in qualità di responsabile del Centro dell’azienda ospedaliera di Torrette. I numerosi pazienti e familiari intervenuti sono stati informati sulle più recenti novità terapeutiche e sulle future iniziative dell’associazione. Ampio spazio è stato dato al dibattito, nel quale i presenti che hanno rivolto molte domande ai qualificati esperti intervenuti, dai quali hanno ricevuto esaustive risposte.

"L’angioedema ereditario – continua il dottor Stefano Pucci – ha un notevole impatto sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette, in passato è stato responsabile anche di numerosi decessi mentre oggi, grazie ai progressi continui della ricerca, può essere gestito con farmaci in grado di ottenere un controllo ottimale della malattia". L’allergologia dell’ospedale di Civitanova è un centro di riferimento Itaca e da oltre venti anni segue i pazienti colpiti da questa rara e grave malattia. Attualmente l’unità operativa ne ha in cura 40, dei quali nove provenienti da fuori regione: da Lazio, Umbria ed Emilia. "Il reparto di allergologia – dichiara il direttore generale dell’Ast Macerata Marco Ricci – si conferma sempre più un’eccellenza regionale e non solo della nostra azienda sanitaria maceratese, basti pensare che nel 2023 ha erogato 32.974 prestazioni, con 10.645 visite. Non sono solo i numeri a parlare, ma l’elevata competenza professionale di tutta l’equipe guidata dal dottorr Stefano Pucci a cui va il mio ringraziamento per il lavoro che svolge ogni giorno per l’utenza". "Il nostro centro – prosegue il dottor Pucci – da due anni può avvalersi della competenza professionale della dottoressa Maria Guarino, componente dell’equipe dell’allergologia civitanovese, che vanta una ventennale esperienza su questa malattia, maturata al centro di immunoallergologia dell’università di Tor Vergata a Roma, e che recentemente ha partecipato come docente a eventi formativi a Barcellona e Berlino".