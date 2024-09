Malore alla guida. Muore a 71 anni

Tragedia a Porto Potenza: un uomo si è sentito male mentre si trovava all’interno della sua auto e per lui non c’è stato niente da fare. La vittima è un 71enne di origine pugliese, ma residente in città da tantissimi anni, insieme alla famiglia. L’episodio è successo ieri pomeriggio. Intorno alle 17.15, un passante ha notato una Smart parcheggiata vicino ai campi da tennis, in via Olimpia, con dentro l’anziano che era visibilmente accasciato e privo di sensi.

Per questo motivo, e senza perdere tempo, ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

A giungere immediatamente sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Porto Potenza. Ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 71enne, avvenuto a causa di un malore.

g. g.