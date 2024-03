Malore fatale in strada, arrivano i soccorsi e uno scuolabus resta bloccato sui binari mentre arriva il treno

Corridonia, 8 marzo 2024 – Colpito da un malore mentre sale su un autobus, è morto un nigeriano sulla quarantina. E nel caos dei soccorsi, uno scuolabus con sette bambini delle scuole elementari a bordo è rimasto bloccato sui binari proprio mentre si abbassavano le sbarre del passaggio a livello.

Ma per fortuna il treno in arrivo si è fermato in tempo.

Mattinata di paura, oggi, a San Claudio di Corridonia. Attorno alle 7.30 un uomo di nazionalità nigeriana ospite di un Cas è stato colpito da un malore mentre saliva su un autobus.

Subito sono scattati i soccorsi e nel caos del traffico uno scuolabus con sette bambini a bordo è rimasto bloccato sui binari proprio mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando.

Il mezzo è così rimasto bloccato tra le sbarre, con il conducente che con qualche manovra sarebbe poi riuscito a spostarsi leggermente dai binari.

Nel frattempo stava arrivando un treno che però è riuscito a fermare la sua corsa prima di arrivare al punto in cui si trovava lo scuolabus. Tanta paura, quindi, ma per fortuna l’impatto è stato evitato.

Nel frattempo sono proseguiti i soccorsi al nigeriano, portato in ambulanza all’ospedale di Macerata. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto.

Sul posto i carabinieri e il 118.