Manutenzione per i cimiteri

Particolare attenzione da parte della giunta per il decoro dei cimiteri recanatesi. Nel bilancio di quest’anno, l’amministrazione ha destinato 200mila euro per Chiarino e Santa Croce, entrambi in grave stato di abbandono. Anche il cimitero principale, però, sarà oggetto di manutenzione. In questi giorni il dirigente dell’ufficio tecnico ha incaricato la ditta Caporaletti Mauro di Recanati per il completamento dei lavori di riparazione delle linee idriche, la realizzazione di pozzetti di ispezione e di diramazioni delle linee idriche stesse. Una manutenzione al costo di 5.500 euro. In consiglio comunale poi è stato aggiornato il regolamento di polizia mortuaria.