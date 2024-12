Matelica si fa il regalo, Treviso va al tappeto

THUNDER MATELICA 76 MARTINA TREVISO 66

THUNDER HALLEY MATELICA: Shash 2, Cabrini 10, Patanè 3, Celani 6, Battellini, Gramaccioni 13, Gonzalez 12, Zamparini 3, Poggio 9, Bonvecchio 18, Andreanelli, Sanchez. All. Sorgentone.

MARTINA TREVISO: Vespignani 5, Peresson 15, Stawicka 5, Lazzari, Aghilarre 2, Chukwu 8, De Pozzo 5, Egwoh 2, Aijanen 22, Carraro 2. All. Matassini.

Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia.

Parziali: 18-12, 16-25, 22-16, 20-13.

Matelica torna al successo dopo due sconfitte e lo fa contro una diretta concorrente al quarto posto in classifica: obiettivo, questo, di metà stagione che, se raggiunto, consentirà alla Halley di accedere alla Final eight di Coppa Italia. Al giro di boa manca una sola giornata, in programma il 4 gennaio, con la trasferta delle ragazze di coach Sorgentone in casa del Rovigo. È stata una vittoria pesante, insomma, ottenuta contro una compagine mai doma. Ma in avvio di ultimo quarto ci ha pensato la Bonvecchio, con le sue triple, a spezzare l’equilibrio. Poi il gruppo ha fatto il resto, reggendo bene in difesa e lottando caparbiamente su ogni pallone. La sfida era iniziata nel segno delle padrone di casa, poi nella seconda frazione di gioco però le ospiti avevano trovano il ritmo giusto e, trascinate dalla Aijanen (miglior realizzatrice della partita con 22 punti), erano andate al riposo in vantaggio di tre lunghezze (34-37). Dopo l’intervallo la Halley Tundher ha ingranato la marcia, è andata a +9 e, infine, ha chiuso in crescendo – sul massimo vantaggio dei 10 punti – fra gli applausi del suo pubblico. Un bel regalo di Natale da mettere sotto l’albero a chiusura di un ottimo 2024.

m. g.