Matrimoni in spiaggia: "Un’occasione per la città"

Rilanciare Civitanova come meta del destination wedding con la possibilità di celebrare il proprio matrimonio in spiaggia. Questo, il progetto presentato ieri, nello spazio Wedding e Flowers in via Trento a Civitanova, da Francesco Mencucci, wedding planner e floral artisan che vanta un’esperienza trentennale nel settore con collaborazioni nazionali e internazionali. La visione di Mencucci su ciò che potrebbe rappresentare questa nuova opportunità per Civitanova è stata accolta positivamente dal sindaco Fabrizio Ciarapica e abbracciata dal consigliere comunale Pierpaolo Turchi che da oltre trenta anni, lavora nello stesso settore per alcuni tra i più importanti brand degli abiti da cerimonia. "Il filone del destination wedding sta crescendo in maniera esponenziale – spiega Mencucci – e rappresenta un giro d’affari in Italia che si aggira intorno agli 865 milioni di euro di cui ben 600 rappresentano il fatturato del destination wedding di coppie straniere. Il concetto del matrimonio è totalmente cambiato rispetto al passato e si è evoluto in una vera e propria wedding industry in cui i comparti coinvolti sono davvero tanti, dal food, al beverage, dagli articoli da regalo ai viaggi, solo per citarne alcuni. L’obiettivo – sottolinea Mencucci – ora è individuare una casa comunale in cui poter celebrare i matrimoni in spiaggia come già avviene a Porto Potenza e Fano, con il valore aggiunto di rendere Civitanova una destinazione da scoprire e vivere". "Il sindaco sta lavorando a questo progetto – prosegue Turchi – il prossimo passo è individuare una casa comunale in spiaggia che dev’essere regolamentata e procedere poi a rendere Civitanova meta del destination wedding con tutto ciò che ha da offrire, non solo mare, ma anche arte e storia. Organizzare un matrimonio internazionale porta guadagno a tutti, alimentando una forma di turismo che in altre regioni è una realtà consolidata, pensiamo alla Toscana che da oltre 20 anni è la meta preferita di molti futuri sposi. Investire in questa opportunità – conclude Turchi – significa rendere Civitanova un punto di riferimento di un settore in costante crescita".